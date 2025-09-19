I migliori bagnoschiuma per non lavare via l' abbronzatura

Al rientro dalle vacanze il desiderio più grande è quello di voler mantenere la tintarella più a lungo possibile È inevitabile col tempo assistere allo sbiadimento del colorito che abbiamo faticato tanto ad ottenere con l’esposizione al sole al mare e in città. Ci sono però delle formulazioni di bagnoschiuma che aiutano a mantenere l’abbronzatura, più a lungo in modo da goderne anche con l’arrivo dell’autunno. Sono formulazioni studiate accuratamente che non lavano via la tintarella. Alla base hanno dei principi attivi lenitivi dalla potente azione idratante. Se da una parte consentono di non sbiadire l’abbronzatura dall’altra contrastano la desquamazione e la secchezza tipica post tintarella. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

