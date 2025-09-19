I miei 12mila prosciutti Donato racconta i suoi 40 anni di lavoro

CASTIGLION FIORENTINO Cambiano i tempi, si trasformano le abitudini e anche la rete del commercio muta volto. Le piccole botteghe di paese cedono sempre più spesso il passo alla grande distribuzione. Eppure, nel cuore della località di Noceta a Castiglion Fiorentino, c’è chi continua a resistere dietro il bancone con la stessa passione di una volta. È la storia di Donato Cuseri, 84 anni, che da ben 41 porta avanti la sua bottega di generi alimentari, dopo averne trascorsi altri quattordici in negozio. "Sono la terza generazione – racconta con orgoglio – prima di me i miei genitori e, ancora prima, mio nonno". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "I miei 12mila prosciutti". Donato racconta i suoi 40 anni di lavoro

In questa notizia si parla di: miei - 12mila

«Voglio riportare nel partito chi non si è più iscritto e chi ci evita. Nel tempo libero canto i miei brani. Adoro Toquinho, Jobim e Joe Satriani» - facebook.com Vai su Facebook

I miei 12mila prosciutti. Donato racconta i suoi 40 anni di lavoro; “Ho affettato 12mila prosciutti”. Donato Cuseri compie 84 anni; Oltre mezzo secolo dietro al bancone, la storia di Donato che ha affettato a mano 12mila prosciutti.

Oltre mezzo secolo dietro al bancone, la storia di Donato che ha affettato a mano 12mila prosciutti - Cuseri è un "baluardo" di Castiglion Fiorentino: il suo negozio di alimentari è un riferimento per il territorio ... Da arezzonotizie.it