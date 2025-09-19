I ladri di biciclette che fanno lo sgambetto e poi scappano in bici

“Sembravano due normalissimi clienti fuori da un bar. Ma in realtà il locale e la pausa caffè servivano solo per identificare la refurtiva e vie di fuga agevoli”. A parlare è un lettore di MonzaToday che nei giorni scorsi ha assistito al furto di una bicicletta con tanto di sgambetto alla vittima. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: ladri - biciclette

Ladri di Biciclette al Tour de France, 11 biciclette rubate alla Cofidis (L’Equipe)

Vandali e ladri di biciclette prendono di mira un oratorio in Brianza: convocati dalla polizia locale

Ladri di biciclette all’Ast, ma stavolta il colpo va storto: individuato e arrestato

Ladri di biciclette (Bisiklet Hirsizlari, 1948) - X Vai su X

Ladri di Biciclette - Pizza & More. . Ecco alcuni dei nuovi dolci che troverete nel nostro Menu! Vi aspettiamo per provarli tutti Via Guittone d'Arezzo 16 Reggio Emilia @ldb_reggioemilia - facebook.com Vai su Facebook

I ladri di biciclette che fanno lo sgambetto e poi scappano (in bici).

Ladri di (super) biciclette: furto alla Vuelta - Recuerdos de Italia alla Vuelta, il terzo per importanza e calendario dei grandi giri ciclistici a tappe, che parte e si eleva nel Grande Piemonte, che accoglie come si deve, ma suo malgrado deve ... Come scrive ilgiornale.it

Legnano, furto al Circolone: ladri fanno razzia di superalcolici - Legnano (Milano), 23 agosto 2025 – Colpo nella notte tra venerdì e sabato allo storico Circolone di Legnano: i ladri hanno preso di mira il locale, mandando in frantumi una finestra su via San ... Si legge su ilgiorno.it