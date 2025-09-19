I Jalisse non si arrendono | pronto il brano per Sanremo 2026

Se per caso qualcuno temeva che i Jalisse avessero deciso di rinunciare al Festival di Sanremo, dopo i 28 no ricevuti, può tirare un sospiro di sollievo. Il duo canoro composto da Alessandra Drusian e Fabio Ricci ha confermato a La Volta Buona su Rai 1 l’intenzione di presentare al direttore artistico Carlo Conti una nuova canzone per la prossima edizione della kermesse canora, in programma su Rai 1 dal 24 al 28 febbraio 2026. Direi proprio di sì, secondo te?! Ovvio, dobbiamo portare avanti (la tradizione, ndDM) afferma la Drusian dalla Balivo. Una tradizione, quella di presentare senza successo un brano per il Festival, che va ormai avanti dal 1998. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

