I Jalisse non mollano | dopo 28 no pronti a tornare a Sanremo 2026

Ilgiornale.it | 19 set 2025

Alessandra Drusian e Fabio Ricci, in arte Jalisse, non hanno alcuna intenzione di arrendersi. Dopo ben 28 esclusioni consecutive dalla gara del Festival di Sanremo, il duo ha annunciato in diretta su La Volta Buona (Rai 1) che presenterà un nuovo brano per tentare di salire di nuovo sul palco dell’Ariston, nell’edizione 2026 diretta da Carlo Conti. " Direi proprio di sì! Secondo te?! Ovvio, dobbiamo portare avanti la tradizione ", ha scherzato Alessandra Drusian con Caterina Balivo, confermando la candidatura. Un sogno lungo 28 rifiuti. La loro ultima (e unica) partecipazione in gara risale al 1997, quando conquistarono la vittoria con " Fiumi di parole ", una delle canzoni più iconiche della storia recente del Festival. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

