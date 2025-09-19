I Jalisse ci riprovano | presentata la candidatura a Sanremo 2026

Dopo 28 esclusioni consecutive, i Jalisse non si arrendono e si candidano anche a Sanremo 2026. Alessandra Drusian e Fabio Ricci hanno annunciato a La Volta Buona su Rai 1 l’intenzione di presentare un nuovo brano al Festival di Sanremo 2026, diretto da Carlo Conti e in programma dal 24 al 28 febbraio su Rai 1. Indice. I Jalisse si candidano a Sanremo 2026: la conferma in diretta tv. Una storia di esclusioni dal 1998. Jalisse, Carlo Conti e Sanremo 2026. Perché i Jalisse fanno notizia ogni anno. Conclusione. FAQ. I Jalisse si candidano a Sanremo 2026: la conferma in diretta tv. Ospiti di Caterina Balivo, i Jalisse hanno scherzato sulla loro tradizione: “Direi proprio di sì, dobbiamo portarla avanti”, ha dichiarato Alessandra Drusian. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

