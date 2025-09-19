I giovani di Forza Italia al Polo Piagge | La libertà non si occupa | si difende

Pisa, 18 settembre 2025 - Si è svolta ieri pomeriggio, mercoledì 17 settembre, al Polo Piagge dell’Università di Pisa, una manifestazione pacifica promossa da Studenti per le Libertà, il movimento giovanile di Forza Italia. Un’iniziativa che nasce come risposta all'episodio dei giorni scorsi, in cui il professor Rino Casella si è scontrato con un gruppo di manifestanti per la Palestina che hanno occupato la sua aula e interrotto la lezione. "Abbiamo organizzato una manifestazione pacifica per esprimere con fermezza il nostro dissenso e la nostra preoccupazione in merito ai gravi fatti accaduti nei giorni scorsi - scrivono in una nota i giovani azzurri -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

