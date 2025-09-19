I genitori del 14enne suicida fanno i nomi dei bulli ai carabinieri Quelle parole agghiaccianti
Proseguono le indagini sulla morte di Paolo Mendico, il ragazzo di 14 anni che si è tolto la vita nella sua stanza dopo aver subito per lungo tempo le angherie dei suoi compagni di classe. Stando alle ultime informazioni trapelate, i genitori del giovane hanno rivelato i nomi dei bulli ai carabinieri che si stanno occupando dell'attività investigativa. Sono giorni terribili per i familiari di Paolo, che chiedono a gran voce giustizia per il ragazzo. Il fratello ha addirittura scritto al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara e a Papa Leone XIV. Sulla triste vicenda sta indagando la procura della Repubblica di Roma, che ha aperto un'inchiesta per istigazione al suicidio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
