La seconda metà del 2025 sarà fantastica per gli appassionati di film horror. Molte delle uscite più attese dell’anno sono ancora in arrivo, da registi leggendari, beniamini dell’horror contemporaneo e persino qualche debutto alla regia. L’entusiasmo per questi film è già forte, con il passaparola che si diffonde grazie alle proiezioni in anteprima e ai trailer. Ultimamente, il panorama horror è più diversificato che mai, e il programma di quest’anno non fa eccezione. Uno dei debutti più attesi è quello di Ben Leonberg alla regia di Good Boy, scritto in collaborazione con Alex Cannon. Il cast include Shane Jensen, Arielle Friedman, il veterano del genere Larry Fessenden e il cane di Leonberg, Indy, che interpreta il ruolo del protagonista. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - I film horror in uscita in questi ultimi mesi di 2025: da Him al nuovo film di Osgood Perkins