I film horror in uscita in questi ultimi mesi di 2025 | da Him al nuovo film di Osgood Perkins
La seconda metà del 2025 sarà fantastica per gli appassionati di film horror. Molte delle uscite più attese dell’anno sono ancora in arrivo, da registi leggendari, beniamini dell’horror contemporaneo e persino qualche debutto alla regia. L’entusiasmo per questi film è già forte, con il passaparola che si diffonde grazie alle proiezioni in anteprima e ai trailer. Ultimamente, il panorama horror è più diversificato che mai, e il programma di quest’anno non fa eccezione. Uno dei debutti più attesi è quello di Ben Leonberg alla regia di Good Boy, scritto in collaborazione con Alex Cannon. Il cast include Shane Jensen, Arielle Friedman, il veterano del genere Larry Fessenden e il cane di Leonberg, Indy, che interpreta il ruolo del protagonista. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
