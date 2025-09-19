I fatti della notte | donna investita in codice rosso e aggressione in centro a Como

Tre episodi hanno segnato la serata e la notte tra giovedì 18 e venerdì 19 settembre nel Comasco.Il primo è avvenuto in piazza Vittoria, a Como, intorno alle 19.40: un uomo di 59 anni è rimasto ferito in seguito a un’aggressione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura e un’ambulanza. 🔗 Leggi su Quicomo.it

