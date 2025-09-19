I diritti dei malati oncologici convegno con Fontana
ROMA – Martedì 23 settembre, alle ore 11, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà il convegno “I diritti dei malati oncologici – presentazione del libro “Le avventure di Orso e Pulcina”, in memoria di Valentina Lunardi”. Introduce il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana (foto). L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
