I diritti al centro del premio Ghislieri Due i riconoscimenti
I diritti sono al centro della XIV edizione del premio Ghislieri, momento istituzionale che aprirà, il 2 ottobre, anche l’anno accademico del collegio universitario pavese. ’Diritto al diritto’ è il tema scelto per il riconoscimento 2025 che sarà tributato alla magistrata Laura Tomasi (foto a sinistra), nata a Voghera 45 anni fa ed ex alunna del collegio quando studiava giurisprudenza a Pavia e ora assistente di studio alla Corte Costituzionale. Riceverà il premio Ghislieri alla carriera il professor Antonio Padoa Schioppa (foto a destra), giurista e storico di 88 anni che si è laureato in giurisprudenza a Pavia nel 1967. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: diritti - centro
UNICEF Italia al Giffoni Film Festival 2025: al centro diritti, ascolto e partecipazione di bambini e ragazzi
Rinnovo CCNL 2022/24: al centro del prossimo incontro aumenti e diritti del personale (di ruolo e precario)
Aperto Centro di accoglienza per le donne senza fissa dimora. Con Spazio 3D avranno diritti ed ambienti sicuri
RTTR La Televisione. . DIRITTI SENZA CONFINI E' il centro contro le discriminazioni in via del Torrione 6 a Trento. Supporto psicologico e sostegno all'avvio del percorso dell'affermazione di genere - facebook.com Vai su Facebook
Diritti di informazione al centro del prossimo incontro con #Pellegrini. L'appuntamento è il 29 settembre mattina. ?Incontro in presenza e in remoto per chi non può esserci. Restate sintonizzati per le novità! - X Vai su X
I diritti al centro del premio Ghislieri. Due i riconoscimenti; Pavia, nasce il Centro Studi Guido Rossi sul Diritto delle grandi imprese.
I diritti al centro del premio Ghislieri. Due i riconoscimenti - I diritti sono al centro della XIV edizione del premio Ghislieri, momento istituzionale che aprirà, il 2 ottobre, anche ... quotidiano.net scrive