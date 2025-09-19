i diritti al centro del premio ghislieri due i riconoscimenti

I diritti sono al centro della XIV edizione del premio Ghislieri, momento istituzionale che aprirà, il 2 ottobre, anche l’anno accademico del collegio universitario pavese. ’Diritto al diritto’ è il tema scelto per il riconoscimento 2025 che sarà tributato alla magistrata Laura Tomasi (foto a sinistra), nata a Voghera 45 anni fa ed ex alunna del collegio quando studiava giurisprudenza a Pavia e ora assistente di studio alla Corte Costituzionale. Riceverà il premio Ghislieri alla carriera il professor Antonio Padoa Schioppa (foto a destra), giurista e storico di 88 anni che si è laureato in giurisprudenza a Pavia nel 1967. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

