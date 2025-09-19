I dipendenti di McDonald' s raccolgono i rifiuti abbandonati nel Municipio VIII
Oltre centocinquanta pettorine bianche riunite tra parco Corinto e parco Schuster, vicino alla basilica San Paolo, con su scritto: “McDonald’s insieme per l’ambiente”. Così è iniziata la quinta edizione della giornata ecologica che la multinazionale dedica alla raccolta dei rifiuti nella Capitale. 🔗 Leggi su Romatoday.it
McDonald’s è pronta a tornare in prima linea per la cura e la valorizzazione del territorio con il progetto “Insieme a te per l’ambiente”, l’iniziativa nazionale di riqualificazione urbana realizzata in collaborazione con Assoambiente, Utilitalia e con il supporto tecn Vai su Facebook
