Domenica il Circolo Dipendenti Berco organizza il 24esimo Memorial “ Vezio Bertoni ”, festa della pesca dedicata ad adulti e bambini con un massimo di tre canne, che si disputerà lungo il canale Naviglio, nei pressi del Museo “La Tratta”. Il tradizionale evento, realizzato in collaborazione con Csain (Centri Sportivi Aziendali e industriali) Emilia-Romagna e il patrocinio del Comune di Copparo, è intitolato a Vezio Bertoni che, aprendo nel 1918 un’officina per la riparazione di biciclette, accese la scintilla che portò alla successiva nascita di Berco, grazie alla collaborazione con l’imprenditore Roberto Cotti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I dipendenti Berco organizzano la festa della pesca