I colpi di testa danneggiano il cervello dei calciatori
Il calcio è molto più di uno sport: è passione, cultura, identità collettiva. Dalle partite di Champions League agli incontri improvvisati nei campetti di periferia, milioni di persone in tutto il mondo condividono lo stesso gesto, forse tra i più iconici di questo gioco: il colpo di testa. Una. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: colpi - testa
Francesco Ancona, il cold case della Lomellina: l’operaio investito da un tir, ma ha strani colpi alla testa. I dubbi già nel 1987
Chi è Adriano Panatta, vita, opere e colpi di testa del tennista rubacuori
Omicidio di Salvatore Italiano a Milazzo, tre colpi alla testa e mistero sul killer: il punto sulle indagini
I colpi di testa nel calcio causano danni nell’area del cervello deputata alla cognizione - X Vai su X
Colpi ripetuti alla #testa nei giovani atleti: perdita neuronale e infiammazione prima dell’insorgenza del CTE | FOTO Vai su Facebook
I colpi di testa danneggiano il cervello dei calciatori; Colpi di testa nel calcio: danneggiano le stesse zone del cervello colpite dall'encefalopatia traumatica cronica (CTE); Il cervello dei calciatori è a rischio, i colpi di testa lo danneggiano.
I colpi di testa danneggiano il cervello dei calciatori - Una ricerca rivela che gli impatti ripetuti con il pallone lasciano tracce nel cervello, anche senza traumi evidenti ... Come scrive today.it
Il lato oscuro del colpo di testa: studio svela l’inquietante effetto sul cervello dei calciatori - Analizzando il cervello di centinaia di calciatori attraverso una sofisticata tecnica di imaging cerebrale, i ricercatori hanno scoperto che chi colpisce ... Si legge su fanpage.it