I cinque eventi da non perdere nel fine settimana
Dal festival di Open al festival femminista ReSister!, un week end da venerdì 19 a domenica 21 settembre pieno di appuntamenti. Il Festival di Open dal 19 al 21 settembre È ricco il programma del Festival di Open che si terrà dal 19 al 21 settembre 2025, in piazza Garibaldi. Il Festival di Open. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: cinque - perdere
I cinque eventi da non perdere nel fine settimana
I cinque eventi da non perdere nel fine settimana
I cinque eventi da non perdere nel fine settimana
**Prossimi eventi a Torino nel mese di Ottobre da non perdere!** **Negramaro in concerto** il 10 Ottobre all'Inalpi Arena! Preparati per un'esperienza musicale indimenticabile! ? **Torna Buonissima 2025**, l'evento di cinque giorni dedicato all'alta cu - facebook.com Vai su Facebook
I cinque eventi da non perdere nel fine settimana; Weekend a Roma: 12 eventi da non perdere sabato 5 e domenica 6 luglio; Guida al weekend: i 10 eventi da non perdere questo fine settimana.
I cinque eventi da non perdere nel fine settimana - Enogastronomia, street food, circo contemporaneo e musica: gli appuntamenti da venerdì 5 a domenica 7 settembre ... parmatoday.it scrive
Weekend a Roma, 5 eventi da non perdere sabato 30 e domenica 31 agosto - Alcune proposte di eventi e appuntamenti da non perdere a Roma: tutti i dettagli ... Da msn.com