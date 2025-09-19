I Cineasti litigano con tutti i Medagliati si reinventano chef tra spaghetti e soffritto

L a quarta puntata di Pechino Express 2025 – sul tetto del mondo, questa sera alle 21.20 su Tv8, ricomincia dal secondo paese del Sud Est Asiatico, la Thailandia. Dopo due vittorie consecutive, gli Estetici si trovano in molta difficoltà. La coppia dei Cineasti è sull’orlo di un divorzio artistico. L’esuberante attrice di Don Matteo, Nathalie Guetta, ha poca pazienza di fronte alle barriere linguistiche: i suoi urli spaventano i placidi abitanti del luogo, mettendo a rischio la loro gara. Il talent d’avventura, in chiaro ogni venerdì su Tv8, è anche disponibile in streaming su NOW. Pechino Express 2025: chi sono le nove coppie in gara X Leggi anche › Su TV8 la terza puntata di “Pechino Express 2025”: vincitori ed eliminati tra le sette meraviglie del mondo Pechino Express 2025: le tappe e la classifica della quarta puntata del 19 settembre su TV8 alle 21. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - I Cineasti litigano con tutti, i Medagliati si reinventano chef tra spaghetti e soffritto

Nella quarta tappa di Pechino Express 2025 scintille tra Cineasti, Medagliati e Complici; I Medagliati Juri Chechi e Antonio Rossi sono perfetti; Gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese litigano con tutti.