I cimeli della battaglia del Rubicone in mostra al Museo del Fronte di Roncofreddo

Cesenatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 21 settembre dalle 15 alle 18 il Museo del Fronte a Roncofreddo sarà aperto al pubblico. La raccolta Savini è una ricca collezione di uniformi, foto, cimeli e oggetti di uso quotidiano appartenuti a soldati che racconta la battaglia del Rubicone avvenuta durante la seconda guerra. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cimeli - battaglia

La battaglia del Rubicone e i cimeli conservati dalla Seconda guerra mondiale, apertura straordinaria del Museo del Fronte

La battaglia del Rubicone e i cimeli conservati dalla Seconda guerra mondiale, apertura straordinaria del Museo del Fronte

I cimeli della battaglia del Rubicone in mostra al Museo del Fronte di Roncofreddo; La battaglia del Rubicone e i cimeli conservati dalla Seconda guerra mondiale, apertura straordinaria del Museo del Fronte.

Ricordi e cimeli di lana in Vallata. La mostra "Cardato Memories" è per le famiglie: aperta d’agosto - È in corso al Mumat di Vernio la mostra "Cardato Memories" che resterà aperta fino al 26 ottobre (in agosto con orario pomeridiano: il mercoledì, giovedì e ... Come scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Cimeli Battaglia Rubicone Mostra