I cartelli Piove si manifesta non ci sono più | il mistero dei poster scomparsi

Padovaoggi.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Manifesti troppo belli per restare appiccicati in strada? Sembrerebbe proprio di si. A Piove di Sacco i cartelli del progetto “Piove si manifesta”, promosso da Ascom Confcommercio nell’ambito del Distretto del Commercio piovese, sono spariti quasi subito dopo l’affissione. Realizzati dal. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: cartelli - piove

