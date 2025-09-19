I carabinieri gli notificano un atto lui li aggredisce e gli tira contro una sedia

Nel momento in cui i carabinieri si sono presentati nella sua abitazione per notificargli un provvedimento si è scagliato contro di loro lanciando anche una sedia. E’ accaduto ieri, 18 settembre, a Maenza dove i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà, un ragazzo di 22 anni, già noto. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: carabinieri - notificano

CHOC A CASTROVILLARI | Carabinieri notificano arresto a una donna ma non trovano i figli di 4 e 5 anni. Avviate le ricerche https://gazzettadelsud.it/?p=2100631 Vai su Facebook

I carabinieri gli notificano un atto, lui li aggredisce e gli tira contro una sedia; Selargius, aggredisce i carabinieri che le notificano un atto: arrestata; Spinea, i Carabinieri notificano misura cautelare all’ex compagno violento.

Selargius, aggredisce i carabinieri che le notificano un atto: arrestata - Arrestata per aggressione a pubblico ufficiale: è quanto successo stamattina a una 53enne di Selargius. Da unionesarda.it

Codice rosso. Aggredisce verbalmente i carabinieri e strappa la notifica: denunciato 43enne - L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto a misura di prevenzione, ha reagito con insulti durante la notifica di un provvedimento che lo obbliga a stare lontano dalla compagna dopo episodi ... Segnala laprovinciacr.it