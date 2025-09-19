I campioni dell’Eureka | Il segreto? Siamo uniti

Ilgiorno.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra campione in carica dell’ Acinque Baskin Cup è di casa a Monza. Ed è anche la vincitrice del campionato territoriale Lombardia Nord. L’ Eureka Monza è ormai una realtà affermata di questo sport. La società polisportiva – con sede nel quartiere Cederna-Cantalupo –, è stata fondata come club di basket nel 1996, e ha introdotto il baskin vent’anni più tardi, nel 2016, su intuizione di coach Marco Burghardt. Dai 4 iniziali iscritti oggi si è arrivati a 39. Tanto che i tre coach (oltre a Burghardt, anche Giuseppe Pellicano e Simona Dettoni), stanno valutando se dare luogo a una seconda squadra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

