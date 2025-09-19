I campioni dell’Eureka | Il segreto? Siamo uniti
La squadra campione in carica dell’ Acinque Baskin Cup è di casa a Monza. Ed è anche la vincitrice del campionato territoriale Lombardia Nord. L’ Eureka Monza è ormai una realtà affermata di questo sport. La società polisportiva – con sede nel quartiere Cederna-Cantalupo –, è stata fondata come club di basket nel 1996, e ha introdotto il baskin vent’anni più tardi, nel 2016, su intuizione di coach Marco Burghardt. Dai 4 iniziali iscritti oggi si è arrivati a 39. Tanto che i tre coach (oltre a Burghardt, anche Giuseppe Pellicano e Simona Dettoni), stanno valutando se dare luogo a una seconda squadra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: campioni - eureka
?45^ SuperOscar del calcio giovanile torinese / Under 17 - Trionfa il Lascaris 1954 ASD 1-0 contro la ASD Pro Eureka, il goal vittoria arriva nei minuti di recupero grazie al colpo di testa di Dellavalle da calcio d'angolo. Martinelli premiato come mvp della fi - facebook.com Vai su Facebook
Angelo Binaghi: «Il segreto? Siamo testardi come i sardi» - sì, in effetti ho messo una cravatta verde il giorno della finale della ... unionesarda.it scrive
Bebe Vio e il segreto del successo: “Da quando mi firmo ‘Totti10’ non perdo più” - Quella di ‘Totti10", che la giovane atleta usa alla fine di ogni gara Bebe Vio e Totti, una passione ... Si legge su gianlucadimarzio.com