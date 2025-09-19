I caccia di Putin per 12 minuti sui cieli Nato Così gli F-35 italiani hanno evitato il peggio?Mosca | lo spazio estone non è stato violato
In volo gli F35 italiani. Von der Leyen: risponderemo. Tallinn: la Nato agisca. Stop al gas di Putin anticipato al 2027. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
In questa notizia si parla di: caccia - putin
I caccia americani non hanno disegnato una stella nel cielo per salutare Putin in Alaska
Trump: “Putin vuole continuare a uccidere, non va bene”. L’Ucraina annuncia: “Colpito aeroporto russo, base dei caccia”
Kiev, colpito aeroporto militare russo base dei caccia. Trump scontento della telefonata con Putin: “Vuole continuare a uccidere”
Stretta sul metano russo. Putin fa alzare i caccia, poi nega: “Nei cieli estoni nessuna violazione” - X Vai su X
Le nuove armi della Cina L'analisi go.money.it/tB9b In Piazza Tienanmen, alla presenza di Putin e Kim Jong-un, la Cina ha mostrato il suo nuovo arsenale: missili, droni, caccia stealth e persino armi laser. Una grande parata militare costata miliardi di Vai su Facebook
I 12 minuti di incursione dei Mig russi e la risposta dei nostri F35; Ucraina, jet russi violano spazio aereo dell'Estonia e sorvolano piattaforma Baltico; Von der Leyen: Chiudere rubinetti del gas russo. Jet russi in Estonia respinti da F-35 italiani - Trump:In Estonia violazione spazio aereo grosso problema.
I caccia di Putin per 12 minuti sui cieli Nato. Così gli F-35 italiani hanno evitato il peggio Mosca: lo spazio estone non è stato violato - Stop al gas di Putin anticipato al 2027 ... msn.com scrive
F-35 italiani respingono 3 caccia russi in Estonia, violato lo spazio aereo Nato per 12 minuti: «Incidente di una brutalità senza precedenti» - Sono sfrecciati a cento chilometri dalla capitale di un Paese della Nato: Tallinn, Estonia. Da msn.com