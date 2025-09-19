I 50 lavoratori chiamano Confcooperative risponde | Vi accompagniamo nel percorso di workers buyout
C'è un seguito alla lettera di 50 lavoratori che ieri aveva scoperchiato le difficoltà di Oikos, storica azienda con sede a Gatteo, leader nel settore della pittura ecologica, esprimendo la volontà di intraprendere un percorso di workers buyout per dare nuova linfa alla società. Confcooperative. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
A Gaza si consuma una tragedia umanitaria sotto gli occhi del mondo. Anche a Torino, lavoratrici e lavoratori incrociano le braccia e chiamano la città al presidio: Domani, alle 16.00 in Piazza San Carlo. Non possiamo restare in silenzio mentre si bomb Vai su Facebook
I 50 lavoratori chiamano, Confcooperative risponde: Vi accompagniamo nel percorso di workers buyout; Ideal Standard, firmato l'accordo Fabbrica alla coop degli ex operai; Solco, la nuova sfida si chiama lavoro.
Confcooperative, ok protocollo caldo,tocca nostri lavoratori - "Bene il dialogo con governo, ministero del Lavoro e parti sociali che ha portato alla sigla del protocollo di tutela dei lavoratori. Da ansa.it