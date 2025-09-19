Hyundai Santa Fe full hybrid più potenza e tecnologia senza variazioni di listino

Hyundai presenta il model year 2026 di SANTA FE Full Hybrid, con un aggiornamento che riguarda principalmente il powertrain e le dotazioni, mantenendo invariata la struttura della gamma e i prezzi di listino. Il sistema full-hybrid è stato rivisitato, con un incremento della potenza complessiva che passa da 215 a 239 CV. Basato sul motore 1.6 T-GDi abbinato a un’unità elettrica e a un cambio automatico a 6 rapporti, è disponibile con trazione anteriore (2WD) o integrale (4WD) e nelle configurazioni a 5 o 7 posti. Oltre all’aumento di prestazioni, l’ottimizzazione del sistema ha portato benefici in termini di consumi ed emissioni, con l’obiettivo di garantire un’esperienza di guida più efficiente e fluida. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Hyundai Santa Fe full hybrid, più potenza e tecnologia senza variazioni di listino

