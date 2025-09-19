Hyundai Santa Fe 2026 | l’ibrido sale a 239 CV senza aumenti di prezzo

L’ultimo aggiornamento dello Hyundai Santa Fe porta in dote una dose extra di energia e tecnologie di bordo senza ritoccare il listino, proponendosi come soluzione ancora più convincente nel competitivo segmento dei SUV di grandi dimensioni. Potenza ed efficienza Con il Model Year 2026, il sistema full-hybrid che anima il SUV coreano compie un salto . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Hyundai Santa Fe 2026: l’ibrido sale a 239 CV senza aumenti di prezzo

In questa notizia si parla di: hyundai - santa

Hyundai Santa Fe full hybrid, più potenza e tecnologia senza variazioni di listino

