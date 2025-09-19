Hyundai Ioniq 5 N Line 560 km in elettrico senza sprecare tempo

Lungo viaggio, una (breve) sosta per caricare la batteria: con Hyundai Ioniq 5 viaggiare è un piacere, anche a pieno carico. Tempi di ricarica irrisori, spiccato comfort, autonomia convincente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Hyundai Ioniq 5 N Line, 560 km in elettrico senza sprecare tempo

Hyundai toglie i veli alla Ioniq 6 N: filante sportiva da 650 Cv

Svelata Hyundai IONIQ 6 N. Un'elettrica da prestazioni: 650 CV, da 0 a 100 in 3,2 secondi

Hyundai raddoppia: 650 Cv e divertimento a non finire anche con la Ioniq 6 N

Hyundai Ioniq 5 N: l’elettrica supersportiva che ruggisce come un’endotermica - Il marchio N non è il più famoso, perché è stato presentato pochi anni fa, nel 2015. Si legge su gazzetta.it

Hyundai Ioniq 5 Awd N Line, Ev in abito sportivo - 8 Design Con il pacchetto estetico sportivo «N Line» (da non confondere con la variante high performance «N»), Ioniq acquista grinta. Segnala gazzettadiparma.it