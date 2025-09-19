Hyundai Ioniq 5 N Line 560 km in elettrico senza sprecare tempo

Lungo viaggio, una (breve) sosta per caricare la batteria: con Hyundai Ioniq 5 viaggiare è un piacere, anche a pieno carico. Tempi di ricarica irrisori, spiccato comfort, autonomia convincente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Hyundai Ioniq 5 N Line 560 km in elettrico senza sprecare tempo

