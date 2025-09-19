Hyundai 2030 | elettrificazione EREV e software ridefiniscono la strategia di prodotto

Dday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al primo investo meeting al di fuori della Corea, Hyundai ridefinisce le sue strategie per il futuro, più glocal e tecnologico. 🔗 Leggi su Dday.it

hyundai 2030 elettrificazione erev e software ridefiniscono la strategia di prodotto

© Dday.it - Hyundai 2030: elettrificazione, EREV e software ridefiniscono la strategia di prodotto

In questa notizia si parla di: hyundai - elettrificazione

Hyundai 2030: elettrificazione, EREV e software ridefiniscono la strategia di prodotto; Hyundai guarda al 2030: tra conferme e nuovi obiettivi - News - Auto; Hyundai al CEO Investor Day 2025 ha presentato la sua visione e la roadmap di prodotto per il 2030.

hyundai 2030 elettrificazione erevHyundai 2030: elettrificazione, EREV e software ridefiniscono la strategia di prodotto - Al primo investo meeting al di fuori della Corea, Hyundai ridefinisce le sue strategie per il futuro, più glocal e tecnologico ... Secondo dmove.it

hyundai 2030 elettrificazione erevHyundai: 80% produzione USA, costi giù e profitti su - Al primo CEO Investor Day fuori dalla Corea, Hyundai presenta a New York la sua rotta: più ibridi, EV su misura dei mercati, software al centro ... Segnala affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Hyundai 2030 Elettrificazione Erev