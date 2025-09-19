Hyundai 2030 | elettrificazione EREV e software ridefiniscono la strategia di prodotto

Al primo investo meeting al di fuori della Corea, Hyundai ridefinisce le sue strategie per il futuro, più glocal e tecnologico. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Hyundai 2030: elettrificazione, EREV e software ridefiniscono la strategia di prodotto

In questa notizia si parla di: hyundai - elettrificazione

Hyundai svela la Concept THREE all'IAA Mobility 2025 di Monaco, un'innovativa compatta IONIQ che segna una svolta nell'elettrificazione del marchio. Rappresenta un passo avanti nell'espansione della gamma di veicoli elettrici in Europa. #Hyundai #IAA20 - X Vai su X

Dalla Ioniq 6 N alla N Vision 74: il futuro sportivo di Hyundai Vai su Facebook

Hyundai 2030: elettrificazione, EREV e software ridefiniscono la strategia di prodotto; Hyundai guarda al 2030: tra conferme e nuovi obiettivi - News - Auto; Hyundai al CEO Investor Day 2025 ha presentato la sua visione e la roadmap di prodotto per il 2030.

Hyundai 2030: elettrificazione, EREV e software ridefiniscono la strategia di prodotto - Al primo investo meeting al di fuori della Corea, Hyundai ridefinisce le sue strategie per il futuro, più glocal e tecnologico ... Secondo dmove.it

Hyundai: 80% produzione USA, costi giù e profitti su - Al primo CEO Investor Day fuori dalla Corea, Hyundai presenta a New York la sua rotta: più ibridi, EV su misura dei mercati, software al centro ... Segnala affaritaliani.it