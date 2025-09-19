Hunger games l’alba sulla mietitura svelato il presidente snow interpretato da ralph fiennes

nuove immagini e dettagli sul prequel di hunger games. Il futuro film Hunger Games – L’alba sulla mietitura offre uno sguardo esclusivo sul set, rivelando aspetti inediti del personaggio del Presidente Snow interpretato da Ralph Fiennes. Basato sull’ultimo romanzo di Suzanne Collins, il lungometraggio rappresenta un prequel ambientato durante la 50ª edizione dei celebri giochi che costituiscono il cuore della saga. prima immagine ufficiale di Ralph Fiennes come Snow. Una recente foto dal set mostra Fiennes nei panni di Snow, con un look che richiama le caratteristiche iconiche del personaggio. Il poster propagandistico, visibile in una clip cancellata da TikTok, presenta il presidente in abiti militari, con una spada al fianco e uno sfondo urbano che richiama l’atmosfera distopica di Panem. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Hunger games l’alba sulla mietitura svelato il presidente snow interpretato da ralph fiennes

In questa notizia si parla di: hunger - games

