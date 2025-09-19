Hunger Games | L' alba sulla mietitura primo sguardo al Presidente Snow di Ralph Fiennes
Un poster avvistato sul set ci fornisce un'idea dell'aspetto della versione giovane del leader di Panem incarnata da Ralph Fiennes. Come apparirà il Presidente Snow nella nuova incarnazione di Ralph Fiennes? Per scoprirlo dovremo attendere ancora un po' di tempo, ma un poster apparso sul set di Hunger Games: L'alba sulla mietitura ci dà una prima idea. L'immagine, tratta da un video dell'utente TikTok @mira.pdf55 poi cancellato, mostra un manifesto che fa propaganda a Snow e ci fornisce i primi dettagli sull'aspetto di questa nuova versione più giovane. Lo Snow di Ralph Fiennes ha i capelli bianchi, perfettamente acconciati (quindi Fiennes indosserà una parrucca per fare al pari con la folta chioma bianca di Donald Sutherland), l'aria solenne e indossa .
In questa notizia si parla di: hunger - games
