Hunger Games – L’alba sulla mietitura foto dal set rivela il primo sguardo al presidente Snow interpretato da Ralph Fiennes

Hunger Games – L’alba sulla mietitura presenta una nuova immagine dal set, che offre un primo sguardo al Presidente Snow interpretato da Ralph Fiennes. Basato sull’ultimo romanzo di Suzanne Collins, il prossimo film Hunger Games è un altro prequel, questa volta ambientato durante la 50ª edizione dei giochi che danno il titolo alla saga. La storia di L’alba sulla mietitura avrà come protagonista un Haymitch più giovane, con Joseph Zada che sostituisce Woody Harrelso n nel ruolo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: hunger - games

