Huawei Watch GT 6 Pro non è l’ennesimo smartwatch grazie alla sua batteria infinita e funzioni che trasformano il polso

Lo abbiamo messo al polso e la prima sensazione è stata di leggerezza. Nonostante la cassa in acciaio e il display AMOLED da 1,5 pollici, il nuovo Huawei Watch GT 6 Pro non è ingombrante, anzi: riesce a tenere insieme look sportivo e stile elegante, il che lo rende credibile tanto in ufficio quanto in palestra. Ma la vera sorpresa arriva dopo qualche giorno. L'autonomia promessa di 21 giorni non è uno slogan: il GT 6 Pro regge davvero, e questo cambia radicalmente il modo in cui si vive uno smartwatch. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

