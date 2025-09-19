Huawei Watch GT 6 Pro non è l’ennesimo smartwatch grazie alla sua batteria infinita e funzioni che trasformano il polso

Gqitalia.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Lo abbiamo messo al polso e la prima sensazione è stata di leggerezza. Nonostante la cassa in acciaio e il display AMOLED da 1,5 pollici, il nuovo Huawei Watch GT 6 Pro non è ingombrante, anzi: riesce a tenere insieme look sportivo e stile elegante, il che lo rende credibile tanto in ufficio quanto in palestra. Ma la vera sorpresa arriva dopo qualche giorno. L’autonomia promessa di 21 giorni non è uno slogan: il GT 6 Pro regge davvero, e questo cambia radicalmente il modo in cui si vive uno smartwatch. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

huawei watch gt 6 pro non 232 l8217ennesimo smartwatch grazie alla sua batteria infinita e funzioni che trasformano il polso

© Gqitalia.it - Huawei Watch GT 6 Pro non è l’ennesimo smartwatch, grazie alla sua batteria infinita e funzioni che trasformano il polso

In questa notizia si parla di: huawei - watch

Prime Day, le offerte tech: Huawei Watch 5 e Freebuds 6i in bundle

Huawei Watch Fit 4: eleganza, sport avanzato e mappe offline

Lo smartwatch ultra-sottile Huawei Watch Fit 4 a un prezzo mai visto su Amazon

Huawei Watch GT 6, recensione: autonomia da primato e GPS di nuova generazione; Huawei Watch GT 6 Pro non è l’ennesimo smartwatch, grazie alla sua batteria infinita e funzioni che trasformano il polso; HUAWEI Watch GT 6: Autonomia da Primato, Design Premium e Compatibilità Totale – Tutto quello che devi sapere.

huawei watch gt 6Huawei Watch GT 6 series, il nuovo standard per gli smartwatch sportivi - Huawei ha presentato oggi al National Velodrome di Parigi la nuova serie di smartwatch Watch GT 6, caratterizzata da un forte posizionamento sportivo e dal design accattivante, con un ... Scrive ilmessaggero.it

huawei watch gt 6Huawei lancia il nuovo WATCH GT 6: lo smartwatch che interpreta personalità e stile - Huawei torna al centro della scena tech europea con il nuovo WATCH GT 6, un vero compagno d’identità al polso che combina materiali pregiati, funzioni sportive avanzate ... Si legge su ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Huawei Watch Gt 6