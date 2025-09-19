Huawei Watch GT 6 Pro non è l’ennesimo smartwatch grazie alla sua batteria infinita e funzioni che trasformano il polso
All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Lo abbiamo messo al polso e la prima sensazione è stata di leggerezza. Nonostante la cassa in acciaio e il display AMOLED da 1,5 pollici, il nuovo Huawei Watch GT 6 Pro non è ingombrante, anzi: riesce a tenere insieme look sportivo e stile elegante, il che lo rende credibile tanto in ufficio quanto in palestra. Ma la vera sorpresa arriva dopo qualche giorno. L’autonomia promessa di 21 giorni non è uno slogan: il GT 6 Pro regge davvero, e questo cambia radicalmente il modo in cui si vive uno smartwatch. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
