Huawei annuncia i nuovi WATCH GT 6 Series Misurano la potenza di pedalata senza sensore esterno

Dday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Annunciai i nuovi Huawei WATCH GT 6 e GT 6 Pro. Migliorano schermo, suite di sensori e precisione del GPS. Sul Pro arrivano monitoraggi avanzati per bici, trail running e Golf. E tutti i nuovi modelli ora misurano la potenza di pedalata anche senza sensori esterni. 🔗 Leggi su Dday.it

