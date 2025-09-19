Hotel Miramare fissata l' asta che proverà a vendere lo storico immobile sfidando vincoli e oneri

Il Grande Albergo Miramare, palazzo di pregio di proprietà dell'amministrazione comunale di Reggio Calabria, potrebbe essere vicino a una rinascita. Dopo la decisione dell'ente di far rientrare lo storico immobile nel piano di dismissione previsto dall'accordo Stato-Comune del 2022 (in. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Blitz negli hotel abbandonati a Miramare: bonifica e messa in sicurezza contro gli abusivi

Reggio, Miramare in vendita: arriva l’avviso del Comune per l’asta - L’asta si terrà il 24 ottobre 2025 alle ore 10:00 presso gli uffici del Settore Patrimonio del Comune di Reggio Calabria, in via Michele Barillaro. Segnala citynow.it

Reggio Calabria, adesso Falcomatà mette all’asta il Miramare: è uscito il bando! Ma 15 anni fa accusava Scopelliti e Arena di “svendere i gioielli di famiglia” - È una decisione destinata a far discutere quella annunciata oggi dal Comune di Reggio Calabria: l’Albergo Miramare, storico edificio affacciato sul lungomare, sarà messo in vendita con base d’asta fis ... Secondo strettoweb.com