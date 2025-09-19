Un battito silenzioso, ma destinato a risuonare a lungo: con la WN7, Honda inaugura la sua era elettrica sulle strade europee, introducendo una nuova idea di piacere di guida priva di emissioni e vibrazioni. Un cambio di passo su due ruote Ogni volta che Honda ha deciso di reinventarsi, lo ha fatto con coraggio. Con . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Honda WN7, prima scossa elettrica della Casa dell'Ala sulle strade europee