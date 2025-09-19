Hollow Knight Silksong | perché il sequel sembra un genere completamente

Il rilascio di Hollow Knight: Silksong ha suscitato reazioni contrastanti, dopo anni di attesa e incertezze. Sebbene la maggior parte delle recensioni siano positive, con un indice di gradimento superiore al 90% su piattaforme come Steam, il gioco ha anche ricevuto numerose critiche. La differenza principale risiede nelle aspettative dei fan, che si aspettavano un seguito fedele alle caratteristiche del primo capitolo. la differenza di genere tra hollow knight e silksong. una distinzione fondamentale tra i due titoli. Hollow Knight si configura come un vero e proprio gioco in stile Metroidvania. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Hollow Knight Silksong: perché il sequel sembra un genere completamente

