Hojlund non voleva lasciare lo United ma si è dovuto arrendere alla volontà del club e di Amorim Athletic

Il Napoli, negli ultimi giorni di mercato, ha deciso di acquistare (in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni) Rasmus Hojlund dal Manchester United, dopo l’infortunio di Lukaku. In realtà, il centravanti danese quest’estate aveva espresso il desiderio di non lasciare il club inglese, ma dopo l’arrivo di Sesko e il match di Carabao Cup perso contro il Grimsby Town, la dirigenza dei Red Devils gli ha fatto capire che era fuori dal progetto. Hojlund non voleva lasciare lo United, ma il match contro il Grimsby Town ha cambiato tutto. Come riportato da The Athletic: Rasmus Hojlund non voleva lasciare Manche ster quest’estate. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Hojlund non voleva lasciare lo United ma si è dovuto arrendere alla volontà del club e di Amorim (Athletic)

Hojlund non voleva lasciare lo United ma si è dovuto arrendere alla volontà del club e di Amorim (Athletic) Dopo la sconfitta contro il Grimsby Town gli è stato detto che era fuori dal progetto. Hanno dimenticato che era stato capocannoniere della squadra al pr

