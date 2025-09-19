Hojlund isolato all’Etihad | solo 5 in pagella contro il City
Serata complicata per Rasmus Hojlund all’Etihad. L’attaccante del Napoli non è riuscito a incidere nella . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
ALLEGRI ISOLATO. NKUNKU-TSIMIKAS-BENNACER-HOJLUND-GEORGE E KOLO FEDELTÀ
Hojlund vicinissimo al Napoli: gli ultimi 5 trasferimenti dal Manchester United alla Serie A - L’attaccante danese è stato scelto come sostituto di Romelu Lukaku, infortunato nel corso dell’amichevole contro l’Olympiacos ... Come scrive calciomercato.it
Milan, da Núñez a Hojlund: il punto sull’attacco - C’è sempre Hojlund nella lista dei desideri del Milan, soprattutto se il Manchester United dovesse decidere di aprire al prestito con diritto di riscatto. Lo riporta gianlucadimarzio.com