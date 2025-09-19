Ho scoperto i brainrot e mi sono preoccupato ma anche divertito

Mentre spingevo mia figlia di tre anni sull’altalena, l’altro giorno al parco, il mio relax quasi ipnotico è stato interrotto da una serie di strani versi, rumori ma forse parole che venivano emessi da due bambini di nove o al massimo dieci anni, abbarbicati sull’altalena a fianco. Erano suoni. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: scoperto - brainrot

Abbiamo scoperto dove esce l'orsetto da lunedì dico che in edicola con il poster e portachiavi io ufficialmente non lo dico ma più sì che no nei prossimi giorni lo pubblicherò se voi ne sapete di più pubblicate pure le notizie sul gruppo Vai su Facebook

Cosa sono i contenuti brainrot e perché non possiamo ignorarli; Oggi uno dei bambini che ho in asilo ha bestemmiato a pieni polmoni: cos'è l'Italian Brain Rot, il meme che preoccupa educatori e genitori; Anatomia di un meme: l’italian Brainrot Trend.

Charlize Theron: “Ho scoperto il sesso occasionale a 50 anni, sono andata con un 26enne ed è stato fantastico” - Dopo una vita passata a fare la mamma single occupandosi dei figli Jackson e August, Charlize Theron a quasi cinquant'anni ha riscoperto la sua sessualità, che ora vive in modo più libero e ... fanpage.it scrive