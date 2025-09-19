Ho scoperto i brainrot e mi sono preoccupato ma anche divertito

Today.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre spingevo mia figlia di tre anni sull’altalena, l’altro giorno al parco, il mio relax quasi ipnotico è stato interrotto da una serie di strani versi, rumori ma forse parole che venivano emessi da due bambini di nove o al massimo dieci anni, abbarbicati sull’altalena a fianco. Erano suoni. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scoperto - brainrot

Cosa sono i contenuti brainrot e perché non possiamo ignorarli; Oggi uno dei bambini che ho in asilo ha bestemmiato a pieni polmoni: cos'è l'Italian Brain Rot, il meme che preoccupa educatori e genitori; Anatomia di un meme: l’italian Brainrot Trend.

Charlize Theron: “Ho scoperto il sesso occasionale a 50 anni, sono andata con un 26enne ed è stato fantastico” - Dopo una vita passata a fare la mamma single occupandosi dei figli Jackson e August, Charlize Theron a quasi cinquant'anni ha riscoperto la sua sessualità, che ora vive in modo più libero e ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ho Scoperto Brainrot Sono