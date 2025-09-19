Ho 31 anni e oggi non potrei nascere | una legge lo vieta mi sento sbagliata Ora lotto per le donne single che scelgono di avere un figlio con la Pma

«Davvero oggi non potrei nascere?». Una domanda che scuote, che colpisce come uno schiaffo. A porla è Maria Giulia D'Amico, 31 anni, venuta al mondo in Italia quando ancora. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - «Ho 31 anni e oggi non potrei nascere: una legge lo vieta, mi sento sbagliata. Ora lotto per le donne single che scelgono di avere un figlio con la Pma»

Procreazione medicalmente assistita, Maria Giulia nata da una madre single: «Ho 31 anni ma oggi in Italia non sarei potuta nascere

