Hjulmand Inter futuro in Premier League per l’ex obiettivo dei nerazzurri? Pronta una super offerta

per strapparlo allo Sporting. Il Tottenham, come riporta Sportmediaset, avrebbe messo nel mirino Morten Hjulmand, centrocampista danese che ha già avuto un’esperienza in Serie A con il Lecce prima di trasferirsi allo Sporting Lisbona, dove ricopre il ruolo di capitano. Dopo aver attirato l’interesse del mercato Inter durante l’ultima sessione di calciomercato, il giocatore ora sta attirando l’attenzione dei club di Premier League. Il Tottenham si sarebbe fatto avanti con un’offerta considerevole, pronta a tentare Hjulmand a trasferirsi in Inghilterra, dove la concorrenza e la visibilità sono altissime. 🔗 Leggi su Internews24.com

