Hermann Buhl - Oltre ogni cima al cinema Aladdin il film che celebra il grande alpinista austriaco
Martedì 23 settembre alle 21 al cinema Aladdin di Cesena arriva “Hermann Buhl – Oltre ogni cima”, il film di Werner Bertolan che racconta il viaggio nella vita e nelle imprese di uno dei più grandi alpinisti di sempre, protagonista della storica salita in solitaria e senza ossigeno al Nanga. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: hermann - buhl
"HERMANN BUHL: OLTRE OGNI CIMA" – Il documentario evento Martedì 23 settembre – ore 21 Proiezione al Cinema Grotta – Sesto Fiorentino Il 3 luglio 1953, Hermann Buhl conquista in solitaria e senza ossigeno il Nanga Parbat . 41 ore di traver Vai su Facebook
HERMANN BUHL: OLTRE OGNI CIMA | documentario che racconta vita e imprese del leggendario alpinista austriaco. Leggi qui https://loscarpone.cai.it/dettaglio/arriva-al-cinema-il-documentario-hermann-buhl-oltre-ogni-cima/… Trailer https://youtu.be/LT - X Vai su X
Hermann Buhl: Oltre ogni Cima dal 22 settembre al cinema; HERMANN BUHL: OLTRE OGNI CIMA AL CINEMA DAL 22 SETTEMBRE; Hermann Buhl, alpinismo e impresa al cinema Aladdin di Cesena.
Hermann Buhl, alpinismo e impresa al cinema Aladdin di Cesena - La montagna al cinema, un invito dalla Sezione Cai di Cesena. Riporta corrierecesenate.it
Montagna. “Oltre ogni cima”, le imprese di Hermann Buhl sul grande schermo - Il grande alpinista austriaco è una figura leggendaria, protagonista della storica prima ascensione, senza ossigeno, al Nanga Parbat nel 195 ... Scrive dire.it