Il mondo del cinema e delle serie televisive si trova di fronte a un aggiornamento importante riguardante il progetto reboot di Highlander, con protagonista l’attore Henry Cavill. Dopo un incidente durante le fasi di preparazione, l’attore ha condiviso sui social un messaggio che fornisce indicazioni sullo stato del film e sui possibili sviluppi futuri. l’aggiornamento su Highlander e Henry Cavill. lo stato attuale della produzione. Il reboot di Highlander, diretto da Chad Stahelski, era inizialmente previsto per essere girato nella stagione autunnale del 2024. La pellicola, ispirata al celebre film fantasy del 1986, avrebbe narrato le avventure di MacLeod, interpretato da Cavill, un immortale scozzese coinvolto in una lotta tra guerrieri senza tempo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Henry cavill conferma infortuni alla gamba e rinvia le riprese di highlander