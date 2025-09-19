Hellas Verona-Juventus Vlahovic dal 1' Probabili formazioni orario e dove vederla

Verona, 19 settembre 2025 - Il cammino della Juventus fa tappa a Verona. Dopo il pareggio a dir poco rocambolesco contro il Borussia Dortmund, ecco che i bianconeri sfidano l'Hellas, che per il momento ha collezionato due punti in campionato. Il Bentegodi è terreno fertile per i gialloblù, che sul campo amico vantano 12 vittorie in Serie A contro la Juventus, più che contro qualsiasi altra avversaria. Eppure i torinesi, forti di tre successi in tre partite in Serie A – cosa che non accadeva dal 201819 – hanno l’occasione di firmare un piccolo record: vincere due volte di fila in trasferta contro gli scaligeri per la prima volta nella storia del torneo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Hellas Verona-Juventus, Vlahovic dal 1'. Probabili formazioni, orario e dove vederla

