Heitinga ripensa al KO contro l’Inter: «Ripartiamo dalle buone sensazioni del primo tempo». La sua conferenza pre PSV. Il tecnico dell’ Ajax, John Heitinga, sta preparando la sua squadra in vista del prossimo big match di campionato contro il PSV Eindhoven, previsto per domenica. Dopo la sconfitta per 2-0 subita mercoledì contro l’ Inter nella gara di debutto in Champions League, Heitinga punta a ripartire dalle cose positive viste nella sfida contro i nerazzurri. Il mister ha dichiarato di essere curioso di vedere come la sua squadra proseguirà nel suo processo di crescita. Nonostante la sconfitta, Heitinga ha osservato che i progressi del suo gruppo sono visibili nelle ultime partite, seppur non ancora per tutta la durata dei novanta minuti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Heitinga ripensa al KO contro l’Inter: «Ripartiamo dalle buone sensazioni del primo tempo, ecco cosa vorremo fare col PSV»

