Heather Parisi una furia contro Mattarella | Le bugie hanno le gambe corte!
Un solo messaggio, pubblicato su X, è bastato a innescare una nuova tempesta mediatica attorno a Heather Parisi. La showgirl e opinionista, da anni residente all’estero, ha scelto di intervenire sul tema dei vaccini pediatrici con parole dirette e taglienti, indirizzando le sue critiche nientemeno che al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un attacco che ha colpito l’opinione pubblica come un fulmine a ciel sereno, sollevando reazioni contrastanti tra sostenitori e detrattori. Leggi anche: “Cancro e miocardite!”. Heather Parisi, l’accusa shock sui vaccini Covid Leggi anche: “Non adesso!”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: heather - parisi
Lucca Summer Festival 2025, i talk con Travaglio, Heather Parisi, Neri Parenti
Heather Parisi ricorda Pippo Baudo con un’intervista esclusiva
I talk show in piazza. Dal ministro Giuli a Heather Parisi e Collina
A un mese esatto dalla scomparsa del grande Pippo Baudo, vogliamo ricordarlo con le parole che rivolse a Heather Parisi in un'intervista pubblicata il giorno dopo l'addio: "Sarà molto egoista, ma mi preoccupa l'idea di non esserci più, di sparire, di non lasciar - facebook.com Vai su Facebook
Heather Parisi nonna bis, ecco il babyshower di Rebecca Manenti #heatherparisi #rebeccamanenti #jacquelinelunadigiacomo #5settembre https://tgcom24.mediaset.it/people/heather-parisi-nonna-bis-babyshower-rebecca-manenti_103088216-202502k.sht - X Vai su X
Gf Vip, furia Tommaso Zorzi su Lorella Cuccarini: «È contro i gay». E volano parole grosse; Heather Parisi e il flirt con Maradona: «la verità va sempre dimostrata»; Heather Parisi, una furia contro Mattarella: “Le bugie hanno le gambe corte!”.
Heather Parisi, una furia contro Mattarella: “Le bugie hanno le gambe corte!” - Un solo messaggio, pubblicato su X, è bastato a innescare una nuova tempesta mediatica attorno a Heather Parisi. Da thesocialpost.it
Pippo Baudo: "Mi preoccupa l'idea di sparire". L'intervista inedita di Heather Parisi - Presumibilmente sdraiati su un divano a parlare del più e del meno, dell'oggi e del domani. Scrive iltempo.it