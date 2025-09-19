Hawaii nuova spettacolare eruzione dal vulcano Kilauea

Un video della United States Geological Survey mostra l'ennesima colata di lava dal vulcano Kilauea, alle Hawaii. Il Kilauea è "uno dei vulcani più attivi al mondo" ed è in fase eruttiva intermittente dal 23 dicembre 2024. Lo stesso sito ricorda inoltre che il vulcano ha eruttato decine di volte dal 1952 e che "dal 1983 al 2018 l’attività eruttiva è stata quasi continua lungo la East Rift Zone del vulcano". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Hawaii, nuova spettacolare eruzione dal vulcano Kilauea

In questa notizia si parla di: hawaii - nuova

Hawaii, la nuova eruzione del vulcano Kilauea

Usa, nuova eruzione del vulcano Kilauea alle Hawaii: le immagini del getto di lava

Nuova eruzione del vulcano Kilauea nelle isole Hawaii

È stata scoperta una nuova specie di corallo delle profondità marine, chiamata Iridogorgia Chewbacca. I ricercatori dell’Università delle Hawaii hanno scelto questo nome per via della somiglianza del corallo con il celebre Wookiee di Star Wars. Vai su Facebook

Nuova spettacolare eruzione del vulcano Kilauea alle Hawaii! Fontane di lava alte oltre 300 metri: il Video; Hawaii, getti di lava alti 30 metri: l'eruzione del Kilauea; Lo spettacolo del vulcano Kilauea delle Hawaii: fontane di lava alte 100 metri.

Hawaii, nuova eruzione del Kilauea: è la 32esima da dicembre - (LaPresse) Il vulcano Kilauea delle Hawaii ha eruttato lava dal suo cratere sommitale circa una volta alla settimana dalla fine dello scorso anno, deliziando residenti, visitatori e utenti online con ... Si legge su video.corriere.it

Hawaii, nuova eruzione del vulcano Kilauea - Il 2 settembre il vulcano Kilauea, uno dei più attivi al mondo, ha eruttato nuovamente. tg24.sky.it scrive