hawaii nuova spettacolare eruzione dal vulcano kilauea

19 set 2025

Un video della United States Geological Survey mostra l'ennesima colata di lava dal vulcano Kilauea, alle Hawaii. Il Kilauea è "uno dei vulcani più attivi al mondo" ed è in fase eruttiva intermittente dal 23 dicembre 2024. Lo stesso sito ricorda inoltre che il vulcano ha eruttato decine di volte dal 1952 e che "dal 1983 al 2018 l’attività eruttiva è stata quasi continua lungo la East Rift Zone del vulcano". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

