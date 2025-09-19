Hamilton comanda le libere 2 di Baku Leclerc secondo a un soffio

19 set 2025

Baku non delude mai: le seconde libere del Gran Premio d’Azerbaigian raccontano una storia di sorprese, equilibri sottili e prestazioni al limite, con Lewis Hamilton a dettare il passo mentre la Ferrari firma una promettente doppietta. Una sessione ricca di colpi di scena La seconda sessione di oggi, disputata sul rettilineo infinito e tra le . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

