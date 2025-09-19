Roma, 19 settembre 2025 – Le nuove sfide nel finanziamento del terrorismo, la cooperazione internazionale e ruolo dei servizi di sicurezza, l'impatto degli attacchi di Hamas, il nodo degli ostaggi, ma anche i pericoli che corre la comunità internazionale. Sono alcuni dei temi analizzati al Forum annuale sul terrorismo appena terminato e organizzato a Tel Aviv dalla Reichman University, al Shabtai Shavit che ha riunito esperti di lotta al terrorismo di mezzo mondo, dirigenti del Mossad, il servizio di intelligence israeliano, e di altre agenzie tra cui quelle americane, oltre a diplomatici, esperti, analisti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Hamas si nasconde dietro il dolore dei palestinesi. In atto una guerra cognitiva per manipolare l’opinione pubblica occidentale”