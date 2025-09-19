Hamas si nasconde dietro il dolore dei palestinesi In atto una guerra cognitiva per manipolare l’opinione pubblica occidentale
Roma, 19 settembre 2025 – Le nuove sfide nel finanziamento del terrorismo, la cooperazione internazionale e ruolo dei servizi di sicurezza, l'impatto degli attacchi di Hamas, il nodo degli ostaggi, ma anche i pericoli che corre la comunità internazionale. Sono alcuni dei temi analizzati al Forum annuale sul terrorismo appena terminato e organizzato a Tel Aviv dalla Reichman University, al Shabtai Shavit che ha riunito esperti di lotta al terrorismo di mezzo mondo, dirigenti del Mossad, il servizio di intelligence israeliano, e di altre agenzie tra cui quelle americane, oltre a diplomatici, esperti, analisti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: hamas - nasconde
Il bluff di Hamas sulla tregua: cosa nasconde davvero la “svolta” a Gaza
Raid sulla chiesa a Gaza, l’ambasciatore israeliano: “Un errore, ci scusiamo. Ma Hamas si nasconde nei luoghi di culto”
Quando Hannoun piangeva Sinwar. "Martire della resistenza". E la sinistra nasconde i legami con l'uomo di Hamas
LA FLOTILLA È HAMAS: DIETRO LA VERNICE UMANITARIA, UNA RETE DI LEGAMI TOSSICI La cosiddetta Global Sumud Flotilla, presentata come iniziativa umanitaria per portare aiuti a Gaza, nasconde una realtà molto più oscura. Non si tratta di un movim Vai su Facebook
“Hamas si nasconde dietro il dolore dei palestinesi. In atto una guerra cognitiva per manipolare l’opinione pubblica occidentale”; David Grossman su Gaza: “È genocidio. Non posso più trattenermi dall’usare questa parola”; Thom Yorke scrive di Gaza: il testo integrale della lettera ai contestatori e a tutti noi.
“Hamas si nasconde dietro il dolore dei palestinesi. In atto una guerra cognitiva per manipolare l’opinione pubblica occidentale” - Alberto Pagani, docente a Bologna ha preso parte al Forum sul Terrorismo della Reichman University di Tel Aviv: social network e AI gli strumenti di una guerra psicologica che si gioca sulla disinform ... quotidiano.net scrive
"Un operativo di Hamas". Ecco chi si cela dietro alla Flottilla in viaggio per Gaza - Oltre a gestire la guerra nella Striscia di Gaza, Israele si sta preparando all’arrivo della Global Sumud Flottilla, composta da circa una settantina di imbarcazioni il cui obiettivo dichiarato è ... Come scrive ilgiornale.it