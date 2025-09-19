Hamas | Israele non riavrà i rapiti

I miliziani: « Benjamin Netanyahu ha deciso di uccidere gli ostaggi». Quattro soldati dell’Idf fatti fuori da un ordigno a Rafah e altri due da un attentato al valico di Allenby. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Hamas: «Israele non riavrà i rapiti»

Israele-Hamas, Rubio contro Francesca Albanese: “Sanzioni sulla relatrice Onu”

Trump: "Vicini a un accordo su Gaza, forse in settimana" | Iniziati a Doha i negoziati indiretti tra Israele e Hamas | Idf: "Colpiti obiettivi Houthi nello Yemen"

Trump: «Gaza, da Israele ok a tregua di 60 giorni. Hamas accetti, altrimenti la situazione peggiorerà»

Hamas minaccia sugli ostaggi a Gaza mentre Israele intensifica i raid. Quattro soldati IDF uccisi a Rafah, attentato al valico di Allenby.

Guerra Israele-Hamas, le news del 19 ottobre 2025 | Hamas avverte: "Dopo attacco a Gaza Israele non otterrà nessun ostaggio"

Hamas, attentato al valico. E Israele va a caccia del “fantasma di Gaza city” - E questa volta lo ha fatto al valico di Allenby, tra Cisgiordania e Giordania. Si legge su ilmessaggero.it

Gaza «sta bruciando, avanti fino alla sconfitta di Hamas»: Israele non cede. Rubio: solo il Qatar può mediare - L'agenzi di stampa palestinese Wafa riferisce che le vittime degli attacchi israeliani di ieri sulla Striscia di Gaza sono almeno 62, di cui 39 nella parte settentrionale dell'enclave. Lo riporta ilmattino.it