Hamas È finita per i rapiti

Al terzo giorno della ‘Operazione Carri di Gedeone–2’, a Gaza City, le Brigate Ezzedin al-Qassam, ala militare di Hamas, hanno fatto la voce grossa. Superando le difficoltà di comunicazione nella Striscia – rimasta in larghe zone da due giorni senza internet né linee telefoniche per via degli attacchi israeliani – i miliziani hanno avvertito Israele che "gli ostaggi sono stati dispersi in alcune aree di Gaza City. Noi non proteggeremo più le loro vite, visto che Netanyahu ha deciso di rinunciare a loro". Il significato della estensione dei combattimenti – avvertono le Brigate al-Qassam – "è che Israele non riceverà alcun ostaggio: né i vivi, né i corpi dei morti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

