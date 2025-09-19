Hamas È finita per i rapiti
Al terzo giorno della ‘Operazione Carri di Gedeone–2’, a Gaza City, le Brigate Ezzedin al-Qassam, ala militare di Hamas, hanno fatto la voce grossa. Superando le difficoltà di comunicazione nella Striscia – rimasta in larghe zone da due giorni senza internet né linee telefoniche per via degli attacchi israeliani – i miliziani hanno avvertito Israele che "gli ostaggi sono stati dispersi in alcune aree di Gaza City. Noi non proteggeremo più le loro vite, visto che Netanyahu ha deciso di rinunciare a loro". Il significato della estensione dei combattimenti – avvertono le Brigate al-Qassam – "è che Israele non riceverà alcun ostaggio: né i vivi, né i corpi dei morti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: hamas - finita
Media: "Israele ha lanciato una bomba illegale su Gaza" | Netanyahu: "Per Hamas è finita, libereremo gli ostaggi"
Netanyahu: "Per Hamas è finita, libereremo gli ostaggi" | Il ministro della Giustizia di Israele: "È il momento di annettere la Cisgiordania"
M.O., il premier Netanyahu: "Per Hamas è finita, libereremo gli ostaggi" | Il ministro della Giustizia di Israele: "È il momento di annettere la Cisgiordania"
Netanyahu e Hamas, impossibile imporre di farla finita? - X Vai su X
Non ci fidiamo di Hamas? Giustissimo. Però allora facciano entrare i giornalisti a G4za. - facebook.com Vai su Facebook
Israele-Hamas, le notizie. Nuovi raid israeliani: più di 400 morti. Netanyahu: “È solo l’inizio”; Medio Oriente, le notizie del 31 gennaio. Domani 90 palestinesi liberi in cambio di 3 ostaggi israeliani; Yocheved Lifshitz, quel “folle” gesto di pace e il sogno tradito di un’armonia tra arabi e ebrei.
Hamas "È finita per i rapiti" - Al terzo giorno della ‘Operazione Carri di Gedeone–2’, a Gaza City, le Brigate Ezzedin al- Riporta msn.com
Le notizie di domenica 24 agosto sul conflitto in Medio Oriente - Almeno 45 palestinesi sono stati uccisi in attacchi israeliani a Gaza dall'alba. Come scrive corriere.it